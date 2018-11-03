Altach - Rapid Vienna sahaya çıkıyor

Altach ve Rapid Vienna, 04 Kasım 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Altach 10 puanla 11. sırada, Rapid Vienna 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Altach, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rapid Vienna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; Altach galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Rapid Vienna galibiyet oranı 1.70. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Altach önceki hafta Sturm Graz mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Rapid Vienna ise WAC karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Altach, 8 gol attı ve 11 gol yedi.

Rapid Vienna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rapid Vienna, 6 gol atarken 8 gol yedi.

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