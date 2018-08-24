Altach - Salzburg sahaya çıkıyor

Altach ve Salzburg, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Altach 2 puanla 12. sırada, Salzburg 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Altach, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Altach kazanır 4.60, berabere biter 3.75, Salzburg kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Altach son hafta oynanan Sturm Graz maçında 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Austria Vienna maçında 4-0 yenildi.

Altach, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Salzburg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salzburg 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ