Altamira FC - Atletico San Luis sahaya çıkıyor

Meksika Kupa MX Apertura Grup 9 maçında Altamira FC ile Atletico San Luis, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Altamira FC son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atletico San Luis, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 419. İddaa'da Altamira FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico San Luis kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Altamira FC önceki hafta Tampico Madero mücadelesinde 0-1 yenildi.

Atletico San Luis ise Universidad Guadalajara maçında 2-1 kazandı.

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