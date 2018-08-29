Altamira FC - Tigres UANL rakamlar

Altamira FC ve Tigres UANL, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 9 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Altamira FC 2 puanla 3. sırada, Tigres UANL 4 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Altamira FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tigres UANL, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 615 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Altamira FC kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Tigres UANL sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Altamira FC son hafta oynanan Tigres UANL maçında 3-1 kazandı.

Tigres UANL ise Altamira FC karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Altamira FC, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Tigres UANL, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tigres UANL, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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