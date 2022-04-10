Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. 3 puana ulaşan taraf 4-2'lik skorla İstanbul temsilcisi oldu.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri Kadeem Harris, Lamine Diack, Ahmet Yazar ve Eze kaydetti. Ev sahibi ekibin Bekir Böke ve Hakan Çinemre ile bulduğu goller, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Tuzlaspor'da 76. dakikada ikinci sarı kartını gören Kadeem Harris, kalan sürede takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 38'e yükselten İstanbul temsilcisi, averajla 10. sıraya yükseldi.

Sahasında kritik bir mağlubiyet alan Denizlispor ise 33 puan ve averajla 16. sırada konumlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Çınar, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 İlhan Depe), Aissati, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 72 Oğuz Yılmaz), Emre Sağlık (Dk. 46 Lopes), Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Özer Özdemir), Mayi (Dk. 73 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu, Djedje

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Diack, Ezeh (Dk. 88 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 70 Safa Kınalı), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Posmac, Harris

Goller: Dk. 4 Harris, Dk. 45 Diack, Dk. 55 Ahmet Yazar, Dk. 85 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 78 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+2 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Harris (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Harris, Dk. 30 Ferhat Öztorun, Dk. 86 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 40 Aissati, Dk. 60 Hakan Çinemre, Dk. 76 Djedje (Altaş Denizlispor)