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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay: 0 - Bandırmaspor: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Altay: 0 - Bandırmaspor: 6 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Altay'ı 6-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 23:24 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:52
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        Bandırmaspor, İzmir'de gol oldu yağdı!
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Bandırmaspor 6-0'lık skorla kazandı.

        Konuk ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 49 ve 76'da Doğancan Davas, 51'de Moussa Djitte, 57'de Metehan Mimaroğlu, 61'de Rahmetullah Berişbek, 83. dakikada penaltıdan Dominique Badji attı.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 44'e yükseltti. İzmir ekibi ise 15 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırlayacak. Altay ise Eyüpspor'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bandırmaspor deplasmanda düşme hattındaki Altay'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay 15 puanda kalırken, Bandırmaspor 44 puana ulaştı.

        20'nci dakikada Altaylı Özgür'ün soldan kullandığı taç atışında Ceyhun'un kafayla indirdiği topu Deniz kaleye gönderdi, kaleci Zafer üstüne gelen sert topu yumrukladı.

        22'nci dakikada ceza sahasına giren Bandırmasporlu Doğan Can'ın vuruşunda kaleci Mustafa'dan seken top üst direkten döndü.

        İlk yarı 0-0 sona erdi.

        49'uncu dakikada soldan Metehan'ın kullandığı kornerde arka direkte Doğan Can kafayla topa filelere yolladı: 0-1.

        51'inci dakikada sağdan Mustafa'nın ortasında bu kez Djitte yakın mesafeden kafayla ağları havalandırdı: 0-2.

        57'nci dakikada Bandırmaspor'un soldan kazandığı kornerde Metehan sert ortaladı, falso alan top kalecinin uzanamadığı uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-3.

        61'inci dakikada soldan Levent'in ortasında ceza sahasında Rahmetullah bekletmeden vurdu: 0-4.

        76'ncı dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Jozefzoon'un yerden pasında kale önünde Doğan Can farkı 5'e çıkardı: 0-5.

        83'üncü dakikada Özgür, ceza sahasında Jozefzoon'u indirdi. Bandırmaspor'un kazandığı penaltı vuruşunda Badji hata yapmadı: 0-6.

        Bandırmaspor maçı 6-0 kazandı.

        STAT: Alsancak Mustafa Denizli

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Ömer Lütfü Aydın

        ALTAY: Mustafa - Onur (Dk. 34 Murat Berkan), Kuban, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 84 Emre), Salih, Enes Öğrüce (Dk. 76 Arda), Caner (Dk. 46 Mehmet), Nurettin, Deniz (Dk. 83 Ege)

        BANDIRMASPOR: Zafer - Rahmetullah, Mexer, Sergen (Dk. 67 Batuhan), Mücahit, Mehmet, Mustafa (Dk. 71 Soukou), Levent (Dk. 79 Gakpa), Doğan Can, Metehan (Dk. 71 Jozefzoon), Djitte (Dk. 66 Badji)

        GOLLER: Dk. 49 ve 76 Doğan Can, Dk. 51 Djitte, Dk. 57 Metehan, Dk. 61 Rahmetullah, Dk. 83 (Pen) Badji (Bandırmaspor)

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