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Altay: 0 - Beypiliç Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Boluspor’a 1-0 mağlup oldu

Altay: 0 - Beypiliç Boluspor: 1

Altay: 0 - Beypiliç Boluspor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ali Tuna

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu),Kappel, Scuk (Dk. 72 Deniz Kadah),Thiam (Dk. 62 Zeki Yıldırım),Ziya Alkurt (Dk. 62 İlhan Depe),Regattin (Dk. 78 Mossoro),Paixao

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Ali Keten, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90 Hamza Gür),Burak Asan (Dk. 74 Muhsin Yıldırım),Abdullayev, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Marlinho),Kasongo (Dk. 83 Diouf)

Gol: Dk. 34 Muhammed Gümüşkaya (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Asan, Dk. 80 Tugay Kacar, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor),Dk. 90 Berkay Sülüngöz (Altay)

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

ÖNEMLİ DAKİKALAR

14. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanattan ceza sahasına girip çizgiye inen Regattin topu kale önüne çevirdi, topu önünde bulan Thiam gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Selmani’den sekerek Paixao’nun önüne düştü. Paixao’nun vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

17. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da Ziya Alkurt ceza sahası içi sol çaprazından orta şu karışımı bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Selmani topu tek yumrukla kornere çeldi.

22. dakikada orta alandan atak yapan Altay’da Ziya Alkurt’un ara pasıyla ceza sahası içine giren Paixao, kaleye vurdu ancak kaleci Selmani iki hamlede topun sahibi oldu.

25. dakikada sağ kanatan gelişen Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içine girdi sağ çaprazdan şutunu attı. Yerden giden meşin yuvarlak kale önünden geçip auta çıktı.

33. dakikada gelişen Boluspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Muhammed Gümüşkaya, kaleci Cihan Topaloğlu’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

34. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya topu ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Kappel, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Selmani’nin müdahalesiyle kornere çıktı.

89. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da Murat Akça, ceza sahası yayı önünde topu kaleye gönderdi, ancak kaleci Selmani topu uzanarak yerden kornere çeldi.

90+3. dakikada Boluspor kale önünde yaşanan karambolde Kappel topu kaleye gönderdi ancak top defansın müdahalesiyle çizgi üzerinden çıkartıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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