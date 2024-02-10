Altay: 0 - Erzurumspor FK: 0 |MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Bu sonucun ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Altay puanını 12'ye, Erzurumspor FK ise 27'ye yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Altay, Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Olcar, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Caner Baycan (Dk. 68 Erdem Özcan), Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Dk. 90 Yusuf Tekin), Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Murat Uluç), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 68 Enes Yetkin)

Erzurumspor FK: Göktüğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 67 Shala), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 26 Rosheuvel), Süleyman Koç, Sefa Akgün, Özgür Sert (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan, Eren Tozlu

Sarı kartlar: Dk. 40 Süleyman Koç, Dk. 61 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Kuban Altunbudak, Dk. 90+1 Murat Berkan Demir (Altay)