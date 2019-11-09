Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Muhammet Yumak
Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Kappel, Tavares, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu),Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Leandrinho (Dk. 63 Tatos),Putsila (Dk. 82 Hüsamettin Yener),Paixao
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 63 Abdulhamit Yıldız),Bülent Cevahir, Barış Özbek, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 82 Ramazan Civelek),Zeki Yıldırım (Dk. 75 Arif Morkaya),Turgut Doğan Şahin, Emeghara
Gol: Dk. 30 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 27 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Barış Başdaş, Dk. 84 Dobrovoljc, Dk. 87 Koray Altınay, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük),Dk. 29 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 36 Gençer Cansev, Dk. 43 Erhan Kartal, Dk. 62 Leandrinho, Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altay)
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