Spor Toto 1. Lig’in 6. hafta maçında Altay, sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
11. dakikada Altay savunmasından sıyrılan Kağan, buluştuğu uzun pasta ceza sahası içinden yaptığı plaseyle topu ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada Metin’in ceza yayı üzerinden vurduğu sert şutu kaleci Anıl son anda çeldi. Dönen topta defans topu çizgiden çıkarırken pozisyonu tamamlayan Marco’nun röveşatası üsten dışarı çıktı.
34. dakikada Kürşad’ın pasında topla buluşan Ergin uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
49. dakikada Aganovic’in pasında topla buluşan Kappel’in şutu az farkla auta gitti.
71. dakikada sol taraftan topu kapan Ergin Keleş, topla birlikte ceza sahasına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin pozisyondan yararlanamadı.
75. dakikada İbrahim Akın’ın yaklaşık 30 metreden direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.
89. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Aganovic’in kaleye gönderdiği sert şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp
ALTAY: Emre - Yasin, Ivanov (Dk. 73 Murat Uluç), İbrahim Öztürk, Özgür, Ferhat (Dk. 57 İbrahim Akın), Metin (Dk. 46 Tevfik), Kappel, Eugenio, Paixao
GİRESUNSPOR: Anıl - Uğur Arslan, Aykut, Ferhat, Kağan (Dk. 62 Ozan Can), Hüsamettin, Landel, Kürşad, Adama Ba (Dk. 73 Fatih) , Husmani, Ergin Keleş (Dk. 86 Muhammet Reis)
GOL: Dk. 11 Kağan (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Ferhat, İbrahim Akın, Murat Uluç (Altay) - Anıl, Landel (Giresunspor) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ