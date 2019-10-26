Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 66 Özgür Özkaya),İbrahim Öztürk, Tavares (Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu),Deniz Vural, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu, Putsila (Dk. 85 Leandrinho),Tatos, Paixao, Kappel
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir (Dk. 70 Muhammed Ali Doğan),Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Olatunbosun),Tayfun Aydoğan, Ali Özgün (Dk. 87 Hüseyin Çolak)
Goller: Dk. 65 Ercan Coşkun, Dk. 90 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Murat Erdemir, Dk. 51 Trtovac, Dk. 58 Taşkın Çalış, Dk. 81 Mehmet Boztepe, Dk. 86 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor),Dk. 74 Tatos, Dk. 79 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 83 Deniz Vural (Altay)
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