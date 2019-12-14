Altay: 1 - Adana Demirspor: 0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar),Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci),Paixao (Dk. 80 Deniz Vural),Putsila
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk),Aosman (Dk. 58 Gladkyy),Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen),Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya
Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay),Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)
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