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HaberlerFutbol

Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Altay Adana Demirspor

Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar),Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci),Paixao (Dk. 80 Deniz Vural),Putsila

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk),Aosman (Dk. 58 Gladkyy),Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen),Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay),Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)

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