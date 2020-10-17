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HaberlerFutbol1. LigAltay
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Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. 3 puanı getiren gol 14. dakikada Marco Paixao'dan geldi

Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan),Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Harun Alpsoy),Erhan Çelenk (Dk. 87 Çağlar Birinci),Regattin (Dk. 75 William),Paixao (Dk. 75 Gnanduillet)

AdanaDemirspor: Zubas, Süleyman Koç, Anıl Karaer, Rassoul, Tarık Çamdal, Dibba (Dk. 63 Erkan Zengin),Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 63 Volkan Şen),Kosecki (Dk. 46 Sinan Kurt),Emircan Altıntaş (Dk. 46 Yunus Akgün),Mehmet Akyüz (Dk. 75 Lanzafame)

Gol: Dk. 14 Paixao (Altay)

Sarıkartlar: Dk. 4 Dibba, Dk. 68 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor),Dk. 11 Özgür Özkaya, Dk. 30 Regattin, Dk. 70 İbrahim Öztürk, Dk. 90+3 Tolga Ünlü (Altay)

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