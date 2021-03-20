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Altay: 3 - Menemenspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altay, bir diğer İzmir temsilcisi Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın başında 16 Mart Salı günü vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Altay: 3 - Menemenspor: 0 | MAÇ SONUCU

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Kağan Çalışır, Emrah Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Kappel (Dk. 66 Ziya Alkurt),Scuk (Dk. 85 İlhan Depe),Thiam (Dk. 75 Zeki Yıldırım),Erhan Çelenk (Dk. 75 Mossoro),Regattin (Dk. 85 Eren Erdoğan),Paixao

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Berkay Samancı),Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed, Traore (Dk. 46 Tidjani),Ba, Akanbi (Dk. 61 Mehmet Aytemiz),Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Bekir Can Sönmez),Okan Yılmaz (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı)

Goller: Dk. 6 ve 71 İbrahim Öztürk, Dk. 24 Regattin (Altay)

Sarıkartlar: Dk. 58 Emir Han Topçu, Dk. 68 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

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