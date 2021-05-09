Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Cemil Tunç, Mehmet Akıncık
Altay: Stackhowiak, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel (Dk. 78 Scuk),Berkay Sülüngöz, Çağlar Birinci, Kazımcan Karataş (Dk. 72 Kappel),Zeki Yıldırım, Rıdvan Şimşek (Dk. 78 Murat Akça),Eren Erdoğan (Dk. 78 Mossoro),Ziya Alkurt, Deniz Kadah
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt (Dk. 16 Gökhan Değirmenci),Orhan Ovacıklı, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Abdurrahim Dursun, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 64 Pote),Selçuk Alibaz, Erkan Taşkıran (Dk. 64 Vital),Doğan Can Davas, İshak Çakmak (Dk. 12 Ruben Rayo),Del Valle (Dk. 64 Mert Ali Atakulu)
Goller: Dk. 7 Deniz Kadah, Dk. 13 ve 20 Eren Erdoğan, Dk. 90+4 Ziya Alkurt (Altay),Dk. 32 Mehmet Yiğit, Dk. 56 Doğan Can Davas, Dk. 67 Abdurrahim Dursun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
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