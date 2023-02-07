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Altay Bayındır: "Çok acı bir durumla karşı karşıyayız"

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, depremzedeler için yardım kampanyasının düzenlendiği Ülker Stadyumu'nu ziyaret etti.

Altay Bayındır:
DHA

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili kapsayan deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyalarına ülkemizden birçok vatandaş destek sağlıyor. AFAD ihtiyaç listesinde bulunan; ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemeler, Fenerbahçe Stadı'nda da toplanarak AFAD ile koordineli bir şekilde TIR'larla yardım bölgelerine naklediliyor. Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır, Ülker Stadyumu'na giderek Afet Bölgesi Yardım Kampanyasına destek oldu.

"VOLKAN AĞABEYİN VİDEOSUNU İZLEDİM, ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM"

Sarı-lacivertli camiaya ve tüm vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Altay Bayındır, "Çok üzgünüz. Çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Çok kötü bir sabaha uyandık. Kamptaydık, bu akşam maçımız vardı, ertelendi. Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Bizler dışarıdan takip ediyoruz haberleri. Tanıdığımız insanlar var orada, göçük altından çıkanlar oldu. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor. Gerekli paylaşımları da sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Dışarıda kalan halkımız soğuk havayla da mücadele ediyor. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Ne gerekiyorsa. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

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