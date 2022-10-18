Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, 3-0 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Altayi son haftalarda kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, "İçeride hocalarımızla birlikte her maçın ardından ciddi analizler yapıyoruz. Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var. Bizler profesyoneliz. Bazen en iyi cevap, sessiz kalmaktır. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Üstüne koyarak inşallah başarılı şekilde gideriz." dedi.

Altay Bayındır ayrıca, "Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor. Kötü giden bir şey yok. Kulaklarımı kapatmış bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadesini kullandı.