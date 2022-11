Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı file bekçisinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kazanmak her zaman güzel. Ligde ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Bence lider olmanın en güzel hissiyatı orada kalabilmektir. Lider olmak zor ancak orada kalmak daha zor.

Her rakip, Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde. Biz de bu nitelikte konsantre oluyoruz. Hocalarımızla her gün toplantılarımız oluyor. Her şeyi en ince detayına kadar konuşuyoruz. Şanssızlıklar yaşamazsak bu güzel gidişat devam edecektir.