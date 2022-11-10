Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı file bekçisinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kazanmak her zaman güzel. Ligde ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Bence lider olmanın en güzel hissiyatı orada kalabilmektir. Lider olmak zor ancak orada kalmak daha zor.
Her rakip, Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde. Biz de bu nitelikte konsantre oluyoruz. Hocalarımızla her gün toplantılarımız oluyor. Her şeyi en ince detayına kadar konuşuyoruz. Şanssızlıklar yaşamazsak bu güzel gidişat devam edecektir.
Hocalarımızla her gün toplantılarımız oluyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Şanssızlıklar yaşamazsak bu güzel gidişat devam edecektir.
Hocamızın hepimizin sevdiği bir futbol anlayışı var. Onunla çok iyi çalışıyoruz. Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın, hata olabiliyor. Hata, büyük takımlarda da oluyor, her yerde oluyor. Bizim sadece bir işimiz var, bu kulübün başarısı için mücadele etmek.
Kaleci 10 tane isabetli pas atar, 1 tanesi dışarı çıkınca hemen tepkiler olur. Taraftarlarımız da kupalar kazanmak istiyor. Bunları bildiğiniz için yazılanları çok fazla takmıyorsunuz."
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