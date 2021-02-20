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Altay Bayındır: Futbola ilk başladığımda kaleye geçmeme imkan yoktu

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, "Futbola ilk başladığımda kaleye geçmeme imkan yoktu. Daha çok oyunda olmayı seçerdim. Bu durumun bana çok katkıları da oldu. Fakat bir gün antrenmana kaleci gelmedi. Hocamız da boyum uzun olduğu için beni kaleye geçirdi" dedi

Altay Bayındır: Futbola ilk başladığımda kaleye geçmeme imkan yoktu

Fenerbahçe´nin geç kalecisi Altay Bayındır, Tivibu Spor´da yayınlanan "Atan Alır" programında Şükran Albayrak´ın sorularını yanıtladı. Altay, futbola başlama hikayesini ise şöyle anlattı:

"Futbola ilk başladığımda kaleye geçmeme imkan yoktu. Daha çok oyunda olmayı seçerdim. Bu durumun bana çok katkıları da oldu. Fakat bir gün antrenmana kaleci gelmedi. Hocamız da boyum uzun olduğu için beni kaleye geçirdi. Bu durum biraz hoşuma gitti, atlayıp zıplayıp kurtarış yapmak beni cezbetti. Sonra annemle konuştum, `Anne, ne yapayım kaleye mi geçeyim?´ dedim. Onun öngörüsü de beni düşünerek oldu. Sahada daha temaslı ve zor bir mücadele olduğunu düşünerek bana, `Oğlum fazla yıpranma kaleye geç´ dedi. O da düşünemedi herhalde, aslında kaleciler daha çok yıpranıyor."

"BİRÇOK SPOR DENEDİM, EN RAHAT HİSSETTİĞİM FUTBOL OLDU"

Sporla içli dışlı bir ailede büyüdüğünü belirten Altay Bayındır, daha önce birçok farklı spor dalını denediğini söyleyerek, "Babam her zaman sporla uğraşmanın yararı olduğunu söylerdi. Ablam da voleybolcuydu. Ben daha önce Bursa'da yüzme ve tekvando yapmıştım. Birçok sporu denedim ama kendimi en rahat hissettiğim spor futbol oldu" şeklinde konuştu.

"BEN DEĞER VERDİĞİM İSİMLER DIŞINDA KONUŞULANLARI ÇOK KALE ALMIYORUM"

Sarı lacivertlilerin file bekçisi, Türkiye´de taraftarların ve futbol dışındaki insanların futbol hakkında haklı-haksız birçok eleştirisi olduğunu ve bu nedenle Türkiye´de futbol oynamanın zor olduğunu dile getirdi. Altay, "Ben sadece ülkemizde futbol oynadım. Dolayısıyla bizim ülkemizde futbol oynamanın zor olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de futbolu herkes futbolculardan, teknik direktörlerden fazla biliyor. Sokaktaki vatandaşlarımız bile çok fazla bilgi sahibiler. Doğal olarak televizyonu açıp izlediklerinizle alakalı bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bazen bir olayın nasıl ya da ne şekilde olduğunu düşünmeden sen de yorumunu katmak istiyorsun. Ancak bunun sonuçlarını düşünen pek fazla insan yok. Dolaysıyla bu durum futbolcuları da yoruyor. Ben değer verdiğim isimler dışında konuşulanları çok kale almıyorum. Hocalarımız ve değer verdiğim insanların söyledikleri çok önemli. Ancak bu konuşulanlar beni yordu demiyorum. Sadece bazı durumlara karşı dik durmak için bazen yaşını yaşamaman gerekiyor. Yaşının üzerinde düşünmen gerekiyor. Böylece sıkıntıların düzeyi ne olursa olsun yaşadıklarının ardından yolunda sağlam şekilde yürüyebiliyorsun" ifadelerini kullandı.

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