Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu'yla bir araya gelen 33 yaşındaki yıldız golcü, kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kariyerine ülkesinin Portuguesa takımında başlayan deneyimli forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Pacos De Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadıktan sonda 2015-2016 sezonunda Türkiye'ye geldi. İlk olarak Denizlispor'a imza atan Brazilyalı, yeşil-siyahlılarda 29 maçta 17 gol atarak Sivasspor'un yolunu tuttu.
Sivas'ta 1 sezonda 32 müsabakada 8 gol kaydeden Leandrinho, geçen sezon Ümraniyespor'da da 29 maçta 7 kez fileleri sarstı.
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