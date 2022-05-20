Altay'da geçici yönetim görevde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Altay
ABONE OL

Altay'da geçici yönetim görevde

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulübün sahipsiz kalmaması için geçici bir yönetim göreve getirildi.

Altay'da geçici yönetim görevde

İzmir Faal Futbol Hakemleri Sempozyum Salonu'nda 28 Nisan'da organize edilip yaşanan olayların etkisiyle yarıda kalan kongrenin devamı niteliğindeki seçimde Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü başkanlığında iki liste yönetime talip olurken, Hakkı Küllü oylar sandıklara atılırken adaylıktan çekildi.

Küllü, "Kulüp kayyuma kalmasın diye aday olduk ancak madem arkadaşlar niyetli, görev onlara hayırlı olsun" dedi. Kongrede 165 oy kullanılırken, Ayhan Dündar'a verilen 73 oy geçerli sayıldı. Ayhan Dündar başkanlığındaki Altay'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Polat Özen, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.

AYHAN DÜNDAR: ŞİMDİLİK SORUMLULUK ALDIK

Kulübün çıkmaza sürüklenmesini önleme amacıyla sorumluluk aldıklarını belirten Altay'ın yeni başkanı Ayhan Dündar, "Gecemizi gündüzümüze katıp, kulübü layık olduğu noktaya taşımakla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz. Camianın dinamiklerini bir araya getirmek adına şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz. Altay Altaylılarındır mottosuyla yola çıkıp, kulübün iyi yerlere gelmesine ön ayak olacak insanların bir araya geleceğine ve bu girdaptan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

YENİDEN KONGRE YAPILACAK

Eski başkanlardan Erdinç Altınyeleklioğlu'nun kongre divan kurulu başkanlığını yaptığı genel kurula eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Mehmet Erdoğan ve Ömer Hızlıkok da katıldı. İzmir temsilcisinin yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde yeniden olağanüstü genel kurul kararı alması ve bu süreçte camianın güçlü bir yönetim oluşturup yeni bir başkan adayı belirlemesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOL İlk gol geldi!
Fenerbahçe'de beklenen kararlar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün!
FUTBOL Fenerbahçe'de beklenen kararlar!
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! - Trabzonspor haberleri
FUTBOL Transfer sözleri!
Milli futbolcumuz Salih Özcan, Alman devi Borussia Dortmund'a imzayı atıyor - Futbol transfer haberleri
FUTBOL Milli futbolcu Dortmund'da!
İşte Dursun Özbek Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu
FUTBOL İşte Özbek ve Hamamcıoğlu'nun listesi
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sözleşmesi uzatıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de imza resmen açıklandı!
Beşiktaş'ta Nguen sürprizi! - Beşiktaş'tan transfer haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta Nguen sürprizi!
Nwakaeme'den sözleşme açıklaması! - Trabzonspor haberleri
FUTBOL Nwakaeme'den sözleşme açıklaması!
Ayrılığı resmen duyurdu
FUTBOL Ayrılığı resmen duyurdu
Galatasaray kafilesi Antalya'da
FUTBOL Galatasaray kafilesi Antalya'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.