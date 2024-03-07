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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay'da genel kurul kararı alındı - Futbol Haberleri

        Altay'da genel kurul kararı alındı

        Altay resmi sitesinden yaptığı açıklamada olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:41
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        Altay'da genel kurul kararı alındı
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        Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23 Ocak tarihli kararı gereğince olağanüstü genel kurul kararı alındığı belirtildi.

        Genel kurulun 22 Mart Cuma günü Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneğinde gerçekleştirileceği, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 29 Mart Cuma günü yapılacağı bildirildi.

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