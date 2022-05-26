Altay'da Kazımcan pazarlığı

SPOR Toto Süper Lig'den 371 milyon TL'lik tarihi borç yüküyle düşen Altay'da yeni yönetim genç sol bek Kazımcan Karataş'a gelen teklifleri değerlendiriyor. Son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilen 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi Westerlo ile Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un resmi teklif sunduğu öğrenildi. Westerlo'nun 300 bin Euro, Konyaspor'un ise 500 bin Euro önerdiği öğrenilirken, bu teklifleri yetersiz bulan İzmir etmsilcisinin Kazımcan'ın tranfserinden 1.5 milyon Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.

Altay, bonservis gelirinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay da almayı talep ediyor. Belçika ekibinin önümüzdeki günlerde Kazımcan için Altay'a yeni bir teklif sunacağı bildirildi. Bu sezon altyapısından yetiştiği Altay'da 22 Süper Lig maçına çıkan genç krampon, toplam 1399 dakika görev alıp 1 asist yaptı. Sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabilen Kazımcan'ı değerini bulmaması durumunda kadroda tutmayı planlayan yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu gelişimini sürdürebileceği bir kulübe gönderecek.