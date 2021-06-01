Altay'da Poko kalıyor

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesi sona eren Poko'nun takımda tutulması yönünde rapor verdiği, yönetimin de deneyimli teknik adamla aynı görüşte olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3'ü Play-Off olmak üzere 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcunun da İzmir'de mutlu olduğu ve yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Altay'da kaleci Stackhowiak, Regattin, Deniz Kadah gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erdi.

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