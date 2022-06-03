Altay'da Poko'nun kalması zor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Altay
ABONE OL

Altay'da Poko'nun kalması zor

Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko'nun da siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlandığı iddia edildi

Altay'da Poko'nun kalması zor

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen ve kadrosunu büyük ölçüde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko'nun da siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlandığı iddia edildi. İzmir ekibinde geçen sezon 300 bin Euro'ya oynayan Gabonlu ön liberonun yeni sezon için 700 bin Euro talep ettiği öğrenildi.

Poko'ya son dönemde Katar ekiplerinin talip olduğu ve astronomik rakamlar sunduğu belirtildi. Mücadeleci futboluyla taraftarların gönlünde taht kuran 29 yaşındaki futbolcunun yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Altay'la 1'inci Lig'de kupa kaldıran Poko, geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Jorge Jesus imzayı atıyor!
FUTBOL CANLI | Jorge Jesus imzayı atıyor!
Süper Lig'de kaç İstanbul takımı olacak? Belli oldu! - Futbol Haberleri
FUTBOL 'İstanbul Süper Lig'i!
Göztepe'de İrfan Can kuyruğu
FUTBOL Göztepe'de İrfan Can kuyruğu
Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer gelişmeleri
FUTBOL İlk imza tamam!
Abdülkadir Ömür: "Zirveye yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir"
FUTBOL "Zirveye yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir"
Torrent'ten Türkiye'ye erken dönüş
FUTBOL Torrent'ten Türkiye'ye erken dönüş
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor
FUTBOL Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor
Süper Lig'e çıkan takımlar 2022: Süper Lig'e çıkan takımlar ve düşen takımlar belli oldu!
FUTBOL Süper Lige çıkan ve düşen takımlar
Belçika Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Belçika Hollanda maçı ne zaman?
Dünyaca ünlü yıldız geliyor! Fenerbahçe'den Marcelo bombası - FB transfer haberleri son dakika
FUTBOL Fenerbahçe'den Marcelo bombası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.