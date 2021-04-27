Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigAltay
ABONE OL

Altay'dan Mustafa Denizli’ye teknik direktörlük çağrısı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevi için çağrıda bulundu. Ekmekçioğlu, “Futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz” dedi.

Altay'dan Mustafa Denizli’ye teknik direktörlük çağrısı

Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran ve TFF 1.Lig'de ilk iki şansını kaybeden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, açıklamalarda bulundu. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde açıklama yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu Altay'ın mücadelesinin, umudunun ve inadının sürdüğünü belirtti. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, “Hocamız yönetimiyle, hırsıyla, yeteneğiyle takımımızı belirli bir yere kadar getirdi. Gelişen süreç içinde karşılıklı konuşarak, görüşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine verdiği hizmetler nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz, futbol yaşamında sonsuz başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Yönetim Kurulu olarak teknik direktör arayışına girdiklerini ifade eden Ekmekçioğlu, “Kulübümüz adına en iyi görevlendirmeyi yapmak için alternatiflerimizi değerlendirdik. Futbol dünyamızda öne çıkan ve Altay için uygun olan isimleri belirledik. Elimizde listemiz hazır. Ama biliyoruz ki bizlerin, taraftarlarımızın, oyuncularımızın kısacası tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var. Diğer adaylarla görüşmelere geçmeden önce, Altay'ı destekleyen, yanında yer alan herkesin gönlündeki isme bir çağrıda bulunmak istiyoruz. O'nu takımımızın başında görmek, her Altaylı'nın en büyük rüyası. Bu yüzden bir çağrımız var. Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini, futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ın başında görmek istiyoruz. Mustafa Denizli’ye, başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın!
FUTBOLTesislere silahlı baskın
Fatih Terim, çift santrfora geçiyor
FUTBOLTerim, çift santrfora geçiyor
MLS takımları Burak Yılmaz'ı istiyor - Spor HABERLERİ
FUTBOLBeckham Kralı istiyor!
Beşiktaş'ta hedef belli: Kazan ve bekle - SPOR haberleri
FUTBOLHedef: Kazan ve bekle!
Sarri'nin Cengiz Ünder planı - Spor haberleri
FUTBOLSarri'nin Cengiz Ünder planı
Gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı'nın testi negatif çıktı
FUTBOLAvcı'nın testi negatif çıktı
TFF'den statü değişikliği çalışması
FUTBOLTFF'den statü değişikliği çalışması
Julian Nagelsmann, Bayern'in yeni hocası oldu!
FUTBOLİşte yeni hoca! 25 milyon Euro...
Mesut Özil, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi
FUTBOLKadro açıklandı! Mesut Özil...
Trabzonspor ile Göztepe 26. randevuda
FUTBOLTrabzonspor ile Göztepe 26. randevuda