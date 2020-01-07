Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

Siyah-beyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18'de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1'er müsabakada şans buldu. Son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.
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