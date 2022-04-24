Altay Galatasaray maçı detayları futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Altay ile Galatasaray Süper Lig 34.hafta mücadelesinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürereken Altay ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı maçın saati ve kanalı araştırılıyor.