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Altay Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlacak?

Altay ile Galatasaray Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 84.kez karşı karşıya geliyor. Futbol severler Altay Galatasaray maçı kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Altay Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç detayları...

  • 01
    Altay Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Altay Galatasaray maçı canlı izle

    Altay Galatasaray maçı detayları futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Altay ile Galatasaray Süper Lig 34.hafta mücadelesinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürereken Altay ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı maçın saati ve kanalı araştırılıyor.
  • 02
    Altay Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Altay Galatasaray maçı canlı izle

    ALTAY GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Altay, Süper Lig 34.hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maç 24 Mart Pazar günü 20.45'te başlayacak ve Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
  • 03
    Altay Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Altay Galatasaray maçı canlı izle

    ALTAY GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Altay Muhtemel 11'ler: Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Tolga, Poko, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Rodriguez, Bamba
  • 04
    Altay Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Altay Galatasaray maçı canlı izle

    Galatasaray Muhtemel 11'ler: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem

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