Spor Toto 1. Lig 14. hafta kapanış maçında Altay, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Gençlerbirliği'nden Ahmet Arda Tuzcu'nun müdahalesiyle top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ozan Ergün, Ahmet Arda Tuzcu'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.
Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı takımının başında ilk maçına çıktı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas
Altay: Ozan Evrim Özenç, Kutay Yokuşlu (Dk. 76 İbrahim Öztürk), Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 90 Enes Yetkin), Mehmet Gündüz (Dk. 76 Yusuf Tekin), Naderi (Dk. 90 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Deniz Kadah), Paixao
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Muhammed Bayır, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 55 Ulusoy Mert Kabasakal), Bieliaiev, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Kağan Özkan), İlker Karakaş (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)
Gol: Dk. 24 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 84 Kağan Özkan (Gençlerbirliği), Dk. 84 Zeki Yıldırım, Dk. 88 Naderi (Altay)
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