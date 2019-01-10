Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, eşi Gülsüm Biber'le mağazaları dolaşıp ayakkabı bakan şarkıcı Altay, basın mensuplarıyla da kısa süreli sohbet etti.

Altay, "Yeni şarkım bugün tüm mecralara dağıtıldı. Çok heyecanlıyım, uyuyamadım. Hanımı aldım, kafa dağıtayım diye dışarı çıktım. Çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Artık dinleyicilere bıraktım yorumları" diyerek duygularını dile getirdi.

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