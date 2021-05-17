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Altay - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı Altay - İstanbulspor maçıyla başladı

Altay - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN


2' Leandro Kappel, 14' (penaltı),43' Paixao | 10' Onur (penaltı)

TFF 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmelerinde ilk karşılaşma, Altay ile İstanbulspor arasında oynanıyor... Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla İstanbulspor kazandı.

ALTAY - İSTANBULSPOR

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1 & TRT Spor

ALTAY: Cihan, Tolga, Mehmet, İbrahim, Murat, Regattin, Ziya, Scuk, Poko, Kappel, Paixao

İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Mehmet, Onur, Uygar, Etoga, Levent, Melih, Ali, Abazaj, Mirkan

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı ligin play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor ile Altınordu, İstanbulspor ile de Altay karşılaşacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, yeri daha sonra açıklanacak final maçında 26 Mayıs Çarşamba günü mücadele edecek.

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off'ta Altınordu ilk kez ter dökecek. Altay altıncı, İstanbulspor ile Yılport Samsunspor ise üçüncü kez yer alırken, bu 3 takım daha önce çıktıkları play-off mücadelelerinde Süper Lig vizesi alamadı.

İKİNCİ YARI FİNAL SALI GÜNÜ

Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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