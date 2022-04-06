Altay maç tekrarı için resmen başvurdu

SPOR Toto Süper Lig´de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu´na resmen başvuruda bulundu. Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin´in görev yapması gerekçesiyle tekrar talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF´ye iletti.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Ekmekçioğlu, "Yönetim kurulu olarak Antalyaspor maçının tekrar edilmesi konusunda TFF´ye resmi başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.

Hafta sonu oynanan maçta Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı´nda rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.