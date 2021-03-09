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Altay tankı: Defense News, Türkiye'nin motor üretimi için Güney Kore ile anlaştığını iddia etti

ABD merkezli haber kuruluşu Defense News, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'nin, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştığını bildirdi.

Altay tankı: Defense News, Türkiye'nin motor üretimi için Güney Kore ile anlaştığını iddia etti
BBC TÜRKÇE

Savunma alanında dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından ABD merkezli Defense News, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'nin, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştığını bildirdi.

Burak Bekdil imzasıyla yayımlanan haberde, Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketleri ile motor ve güç aktarım mekanizması tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Defense News'a konuşan BMC'den üst düzey bir yetkili, "Bunlar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucu" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ankara'daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi de anlaşmayı "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin ürettiği Altay tankında başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan tedarik edilmesi öngörülüyordu.

Ancak Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay vermeme" kararı aldı.

Almanya, daha sonra Türkiye'ye deniz kuvvetleri tarafından kullanılan araç ve teçhizat haricinde hiçbir silahın satışına onay verilmeyeceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kasım 2018'de BMC şirketi ile Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 250 tank üretilmesi ve ilk tankın da 18 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülüyordu.

Ancak uygulanan ambargo nedeniyle teslimatta gecikmeler yaşandı.

'18 ay içinde tanklara takılabilir'

Defense News'da yer alan habere göre, Almanya'nın uyguladığı ambargonun "etrafından dolaşabilmek" için Güney Koreli şirketlerin Altay tankının güç aksamında yer alan bazı parçaları modifiye ederek, "Alman olmaktan çıkarması" da öngörülüyor.

Haberde yapılan anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketlerin güç aksamını tedarik edeceği ve bunların tanklara eklenmesine yardımcı olacağı bildirildi.

BMC yetkilisi, Doosan ve S&T Dynamics'in tedarik ettiği güç aksamlarının Altay tanklarına 18 ay içerisinde takılabileceğini de söyledi.

Fortune'un dünyanın en büyük 500 şirketi listesine 2009 yılında eklenen Doosan, makine ve inşaat gibi bir dizi sektörde üretim yapan çok uluslu bir şirket.

Silah, otomotiv parçaları ve makine ekipmanları üreten S&T Dynamics de Güney Kore ordusunun en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

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