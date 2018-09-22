Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yarınki rakipleri Giresunspor'la aynı puana sahip olduklarını belirtti. Geçen hafta Boluspor karşısında yaşadıkları olumsuzluklara rağmen kontrollü bir oyun sergilediklerini bildiren Ekmekçioğlu, "Ekip ruhu ve aidiyet duygusu bizler için başarının en büyük anahtarı. Yeni transferlerimiz ile artık tek yürek, gerçek anlamda bir takım olduğumuzu hissediyoruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle de haftayı iyi bir sonuç ile kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay'ın passolig kart sahibi sayısının 4500'e yükseldiği, 10 liradan satılan öğrenci bileti uygulamasının da devam ettiği bildirildi.

İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.30'da başlayacak Altay-Giresunspor karşılaşmasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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