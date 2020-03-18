Altay´da iki yolcu

TFF 1. Lig´de cuma günü evinde Akhisarspor´la Play-Off yolunda oynayacağı kritik maça odaklanan Altay´da iki futbolcuya yol göründü. Yönetim devre arasında Nijerya´nın Akwa United ekibinden transfer edilen Nijeryalı Aniekeme Okon´la yollarını ayırdı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu siyah-beyazlı takımda 1 kez bile forma şansı bulamadı. Altay´la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Okon´un teknik direktör Yalçın Koşukavak´ın raporuyla gönderildiği öğrenildi.

İzmir ekibinde tecrübeli golcü Leandrinho´nun da topun ağzında olduğu belirtildi. Ligde 24´üncü haftadaki Bursaspor deplasmanında sergilediği kötü performansın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı futbolcu da teknik patron Koşukavak´ın gözünden düştü. Son 5 maçta kadroya alınmadan 33 yaşındaki Brezilyalı´nın dizindeki sakatlık nedeniyle yönetimden izin aldığı öğrenildi. Altay, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leandrinho ile yeniden anlaşmayı düşünmüyor.