TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay, Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig’e yükselmesini kutlamak için İzmir’in cadde ve meydanlarına akın etti. İzmir’in çeşitli semtlerinden konvoy oluşturan taraftarlar, Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren binlerce taraftar, tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozarken, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kutlamalar yapan taraftarlara polis ekipleri sık sık ikazlarda bulundu.