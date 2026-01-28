Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Altekma: 3 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Altekma: 3 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU

        Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ikinci maçında sahasında Portekiz'in Benfica ekibini 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:45
        Altekma adını çeyrek finale yazdırdı!
        CEV Challenge Kupası 8'li final turu 2. maçında Altekma Erkek Voleybol Takımı, konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'yı 3-2 yendi.

        İzmir temsilcisi, deplasmanda 3-2 kaybettiği rakibini altın sette 15-13 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu

        Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Vasileios Nikakis (Yunanistan)

        Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

        Benfica: Ryuma, De Camargo, Da Silva, Ventura, Santos, Bandero (Casas, Nivaldo, Pombeiro)

        Setler: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11

        Süre: 144 dakika

        Beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki Polat Gölü, kar yağışıyla buz tutarak beyaza büründü. (AA)

