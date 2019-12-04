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Alternatif Bank konut kredi faizini 0,98'e indirdi

Alternatif Bank, konut kredi faiz oranını 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,98'e çekti

Alternatif Bank konut kredi faizi
AA

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen müşterileri için konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarına özel hazırlanan esnek ödeme planlı krediden 120 aya kadar tüm vadelerde yararlanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, banka olarak reel ekonomiye sundukları desteği her zaman öncelikleri arasında gördüklerini ve müşterilerin ihtiyaçlarına özel terzi usulü çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Bu anlayışla piyasalardaki olumlu gelişmeleri desteklemek ve konut sektörünün hareketlenmesine katkı sağlamak amacıyla konut kredi faizlerini yüzde 0,98'e indirdiklerini ifade eden Şimşek, bu sayede müşterilerin avantajlı fiyatlarla ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunmak istediklerini kaydetti.

 

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