Alternatif Nobel ödüllü Profesör George Vithoulkas’tan yeni kitap

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatEdebiyat
ABONE OL

Alternatif Nobel ödüllü Profesör George Vithoulkas’tan yeni kitap

Eğitim ve sağlık kategorisinde çok sayıda prestijli seçkiye ev sahipliği yapan Günçe Yayınevi’nden homeopatinin bilinmeyenlerine ışık tutan profesyonel bir yol haritası… Alternatif Nobel Ödülü olarak da bilinen İsveç’in Right Livelihood Award Ödülü’nün sahibi Prof. George Vithoulkas, Sağlık Seviyeleri adlı kitabıyla enerji bilimi olan homeopatiyle ilgili merak edilenleri okuyucuları için anlatıyor

Alternatif Nobel ödüllü Profesör George Vithoulkas’tan yeni kitap

George Vithoulkas, Homeopatinin Temel İlkeleri ve Homeopati Eğitimi isimli kitaplarından sonra rehber niteliğinde yepyeni bir kitapla geri dönüyor.

Hastalıklara karşı genel tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiren, modern tıbba kıyasla kişiye özgü tedavi ile vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek hastalıkların tedavisini sağlayan homeopati bilimi üzerinde uzun yıllardır çalışan Prof. George Vithoulkas, tüm bilgi ve birikimini Sağlık Seviyeleri kitabında okuyucular ile buluşturuyor.

Homeopati reçetelerini uygulayan hekimlerin benimsemesi gereken hayati bileşenleri içinde barındıran “Sağlık Seviyeleri” adlı kitap, hem öncü bir teori hem de pratisyen hekimler için paha biçilemez tavsiyeler içeren bir yol haritası niteliğinde.

TİTİZLİKLE HAZIRLANMIŞ YOLCULUK

Bireyin iyileşme yolculuğunun nasıl işlediğine ışık tutacak özgün bir kılavuz olan Sağlık Seviyeleri kitabı, homeopati konusunda yepyeni bir bakış açısı kazandırmaya hazırlanıyor.

Alternatif Nobel Ödüllü Prof. George Vithoulkas, homeopati bilimine ve tıp alanına son derece özgün bir katkı sağlayan Sağlık Seviyeleri kitabında homeopatiyle ilgili on iki sağlık seviyesini ayrıntılı olarak açıklıyor.

Bir hastanın sağlığının hangi seviyede bulunduğuna dair bilgileri titizlikle detaylandırıyor. Homeopatik tedaviye karşı organizmanın savunma mekanizmasında görülen olası tepkileri ve bu tepkilerin neye işaret ettiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Kısaca homeopati ilkeleri doğrultusunda teorik bilgi ve teşhisin klinikte pratiğini gösteren bir rehber olma özelliği taşıyor.

ENERJİ BİLİMİ HOMEOPATİ

Kitabın temelini oluşturan ve son dönemde değeri daha da artan homeopati yani enerji bilimi tüm dünyanın mercek altına aldığı yeni bir düzeni temsil ediyor. Bundan yaklaşık 250 yıl kadar önce Alman doktor Hahnemann tarafından ortaya çıkarılan homeopati bilimi en yalın tanımıyla hastaların iyileşmesi için enerjiden faydalanıyor.

Benzerin benzeri tedavi etmesi prensibiyle çalışarak hastalığın sadece semptomlarını yok etmekle kalmıyor aynı zamanda hastalığı kaynağında tedavi etmeyi amaçlıyor. Bedene ihtiyaç olduğu türde enerji yükleyip hastanın kapasitesini arttırarak, hastanın iyileşmesine olanak sağlıyor. Alışılagelmiş tıp tedavilerinin aksine yan etkisi bulunmuyor.

Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar yalnızca fiziksel sağlığı değil, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlık alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu şekilde vücudun dengesi, doğanın matematiğine uyum sağlayarak optimum uyum sağlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Mehtap Ar, 3 aydır yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
KÜLTÜR-SANATYoğun bakımda 3 ay
Sabancı Vakfı 'Altın Stevie' ödülünü kazandı
KÜLTÜR-SANAT'Altın Stevie' ödülünü kazandı
Muhammed Ali'nin kitabı ölümünden 5 yıl sonra yayımlandı
KÜLTÜR-SANATÖlümünden 5 yıl sonra yayımlandı
Belgin Doruk vefatının 6'ncı yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATKüçük Hanımefendi anılıyor
Mardin'de Bollywood filmi çekilecek
KÜLTÜR-SANATBollywood Mardin'de
Robot Sophia’nın sanat eseri 688 bin 888 dolara satıldı
KÜLTÜR-SANATRobot Sophia yapmıştı... Satıldı!
Dünya Tiyatro Günü'nde Okuma Tiyatrosu
KÜLTÜR-SANATOkuma Tiyatrosu
Dr. Khalid El-Rouayheb'in katılımıyla gerçekleşti
KÜLTÜR-SANATDr. Khalid El-Rouayheb katıldı
REKOR TABLO! Son dakika: Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı!
KÜLTÜR-SANATDünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara ...
Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli'nin
KÜLTÜR-SANATBu yılki sahibi Nevra Serezli