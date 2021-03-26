Alternatif Nobel ödüllü Profesör George Vithoulkas’tan yeni kitap

George Vithoulkas, Homeopatinin Temel İlkeleri ve Homeopati Eğitimi isimli kitaplarından sonra rehber niteliğinde yepyeni bir kitapla geri dönüyor.

Hastalıklara karşı genel tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiren, modern tıbba kıyasla kişiye özgü tedavi ile vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek hastalıkların tedavisini sağlayan homeopati bilimi üzerinde uzun yıllardır çalışan Prof. George Vithoulkas, tüm bilgi ve birikimini Sağlık Seviyeleri kitabında okuyucular ile buluşturuyor.

Homeopati reçetelerini uygulayan hekimlerin benimsemesi gereken hayati bileşenleri içinde barındıran “Sağlık Seviyeleri” adlı kitap, hem öncü bir teori hem de pratisyen hekimler için paha biçilemez tavsiyeler içeren bir yol haritası niteliğinde.

TİTİZLİKLE HAZIRLANMIŞ YOLCULUK

Bireyin iyileşme yolculuğunun nasıl işlediğine ışık tutacak özgün bir kılavuz olan Sağlık Seviyeleri kitabı, homeopati konusunda yepyeni bir bakış açısı kazandırmaya hazırlanıyor.

Alternatif Nobel Ödüllü Prof. George Vithoulkas, homeopati bilimine ve tıp alanına son derece özgün bir katkı sağlayan Sağlık Seviyeleri kitabında homeopatiyle ilgili on iki sağlık seviyesini ayrıntılı olarak açıklıyor.

Bir hastanın sağlığının hangi seviyede bulunduğuna dair bilgileri titizlikle detaylandırıyor. Homeopatik tedaviye karşı organizmanın savunma mekanizmasında görülen olası tepkileri ve bu tepkilerin neye işaret ettiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Kısaca homeopati ilkeleri doğrultusunda teorik bilgi ve teşhisin klinikte pratiğini gösteren bir rehber olma özelliği taşıyor.

ENERJİ BİLİMİ HOMEOPATİ

Kitabın temelini oluşturan ve son dönemde değeri daha da artan homeopati yani enerji bilimi tüm dünyanın mercek altına aldığı yeni bir düzeni temsil ediyor. Bundan yaklaşık 250 yıl kadar önce Alman doktor Hahnemann tarafından ortaya çıkarılan homeopati bilimi en yalın tanımıyla hastaların iyileşmesi için enerjiden faydalanıyor.

Benzerin benzeri tedavi etmesi prensibiyle çalışarak hastalığın sadece semptomlarını yok etmekle kalmıyor aynı zamanda hastalığı kaynağında tedavi etmeyi amaçlıyor. Bedene ihtiyaç olduğu türde enerji yükleyip hastanın kapasitesini arttırarak, hastanın iyileşmesine olanak sağlıyor. Alışılagelmiş tıp tedavilerinin aksine yan etkisi bulunmuyor.

Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar yalnızca fiziksel sağlığı değil, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlık alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu şekilde vücudun dengesi, doğanın matematiğine uyum sağlayarak optimum uyum sağlanıyor.