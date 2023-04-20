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Alternatif ürün ve piyasalar büyüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Liralaşma Stratejisi kapsamındaki adımlarından Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde yeni uygulamanın değişikliği takip eden ilk üç işlem gününde, 734 milyon dolar karşılığı pozisyon büyüklüğüne ulaşıldı

Alternatif ürün ve piyasalar büyüyor
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)Liralaşma Stratejisi kapsamında attığı adımlarına ilişkin verilere göre, uygulamaların kullanım miktarı genişliyor.

Buna göre, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nezdinde TCMB taraflı vadeli döviz satış pozisyon büyüklüğü 1 milyar 642 milyon dolara çıkarken, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde yeni uygulamanın değişikliği takip eden ilk üç işlem gününde, pozisyon büyüklüğü 734 milyon dolar oldu.

TCMB'nin Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri için başlattığı yeni uygulamada, Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım işlemleri, kotasyon yoluyla bankalarla doğrudan yapılıyor. Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştiriliyor.

Liralaşma Stratejisi kapsamında, altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ), Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin döviz tasarruflarını yurt içindeki bankalarda Türk lirasına dönüştürebilen YUVAM gibi uygulamalar bulunuyor.

KKM'NİN BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

FATSİ ile bankalarda mevcut altın hesabı olan müşteriler, 3/6/12 ay vade seçenekleriyle altın hesaplarını Türk lirasına dönüştürebiliyor. FATSİ ile fiziki altın dönüşümünde vade sonundan önce çekilmemek kaydıyla Türk lirası olarak yüzde 4'e varan ilave getiri elde edilebiliyor.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında da vade sonunda Türk lirası üzerinden mahsuplaşılırken, bu uygulamanın büyüklüğü 7 Nisan ile biten haftada 1 trilyon 701,1 milyar liradan 1 trilyon 776,8 milyar liraya yükseldi.

Yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin döviz tasarruflarını yurt içindeki bankalarda Türk lirasına dönüştürerek değerlendirmelerini sağlayan YUVAM hesaplarına ise döviz bazında yüzde 6'ya varan ilave getiri ekleniyor.

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