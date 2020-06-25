Altı tünel üstü tarla - ARTVİN

AA

Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımı sırasında Hüsnü Akdemir’e ait arazinin altında tünel inşa edildi.Akdemir ailesi, yol yapımı sonrası gerekli izinleri alarak tünelin tam üzerindeki yaklaşık bir dönümlük alanı, çevreden sırtıyla verimli toprak taşıyarak tarlaya dönüştürdü.Fasulye, lahana, kabak, mısır, biber gibi değişik tarım ürünlerinin yetiştirildiği tarla, Hüsnü Akdemir’in vefatı sonrası eşi Fatma Akdemir ve kızları tarafından ekilip biçiliyor.Uluslararası kara yolundaki tünel üzerinde tarım faaliyetinin yapıldığını fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.Akdemir’in kızı Ruhane Kazanç, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımı esnasında Kemalpaşa merkezdeki tarım arazilerinin bir kısmından uluslararası kara yolunun geçtiğini anlattı.Arazilerinin bir kısmının altından da tünel geçtiğini anlatan Kazanç, "Sarp'a giden kara yolunun üzerinde yerimiz var. Babam tünelin üstündeki araziyi değerlendirerek tarla yaptı. Babamın ölümü sonrası annemle biz bu bahçeyi ekip biçiyoruz. Tarlamız çok verimli. Buradaki bahçemizde kabak, fasulye, lahana, maydanoz, marul, pırasa soğan gibi çeşit çeşit ürünler yetiştiriyoruz." dedi.Aile fertlerinden Meryem Akdemir de babasının sırtıyla taşıdığı toprakla alanı tarla yaptığını söyledi.Tarlalarının çok verimli olduğunu anlatan Akdemir, "Burada tarla, bağ bahçe olduğunu gören çok şaşırıyor. Herkes burasını çok beğeniyor. 'Tünel üstünde tarla mı olur?' diyorlar. Babam tünel üstünü bile sırtıyla taşıdığı toprakla tarla yaparak Karadeniz insanının ne kadar çalışkan ve akıllı olduğunu bir kez daha göstermiş. Biz de ondan kalan bu ata topraklarını ekip biçiyoruz, işliyoruz." diye konuştu.- "Toprağın titrediğini hissediyoruz ama korkmuyoruz"Kara yolunun çok işlek olduğuna işaret eden Akdemir, "Biz tarlada çalışırken, çok ses oluyor. Büyük tırlar geçiyor. Bazen toprağın titrediğini hissediyoruz ama korkmuyoruz. Çalıştığımız tarlanın altından arabaların geçtiğini bilerek burada çalışmak çok değişik bir his. Burası uluslararası bir yol, buradan Gürcistan'a ve dünyanın birçok yerine araçlar gidiyor." dedi.On iki kız kardeş olduklarını aktaran Akdemir, kardeşleri ve annesiyle birlikte tarla ve bahçelerini baba yadigarı olarak işlediklerini belirtti.Topraklarda babalarının alın teri olduğunu vurgulayan Akdemir, annesinin 85 yaşında olduğunu, yaşına rağmen halen tarlaya gelip bir şeyler yaptığını ifade etti.Bölge sakinlerinden Sedat Sonbay ise tünel üstündeki bahçenin bölgeden geçenlerin ilgisini çektiğini söyledi.