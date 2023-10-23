Altın 13 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı! 23 Ekim 2023 Pazartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın 13 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı! 23 Ekim 2023 Pazartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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İsrail-Hamas savaşı ile Orta Doğu'daki gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte 13 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,4 artış göstererek üst üste ikinci haftada da yükselişini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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