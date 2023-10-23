Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.510,68 %-3,33
        DOLAR 28,0464 %0,22
        EURO 29,6854 %0,04
        ALTIN 1.780,65 %0,01
        FAİZ 25,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,01 %-0,01
        BITCOIN 30.863,00 %3,36
        GBP/TRY 34,0879 %0,09
        EUR/USD 1,0579 %-0,14
        BRENT 91,15 %-1,10
        ÇEYREK ALTIN 2.911,36 %0,01
        Haberler Ekonomi Altın Altın 13 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı! 23 Ekim 2023 Pazartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın 13 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı! İşte 23 Ekim altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen iç piyasada altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 13 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail-Hamas savaşı ile Orta Doğu'daki gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte 13 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,4 artış göstererek üst üste ikinci haftada da yükselişini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.780,01

        1.780,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.848,01

        2.910,63

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.973,84

        1.974,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.392,03

        11.606,93

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.678,22

        5.821,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.392,03

        11.606,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.236,63

        12.547,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.019,53

        1.219,84

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.597,56

        1.717,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Süper Fener!
        Süper Fener!