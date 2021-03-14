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Altın Ahududu en kötü oyunculuk ödülleri: Robert Downey Jr ve Anne Hathaway iddialı adaylar

Altın Ahududu diye de bilinen Razzie en kötü oyunculuk ödüllerine aday gösterilenler arasında bu yıl Robert Downey Jr ve Anne Hathaway de var.

Altın Ahududu en kötü oyunculuk ödülleri: Robert Downey Jr ve Anne Hathaway iddialı adaylar
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Başarısız Galler aksanı denemesi Robert Downey Jr'a bu yıl Altın Ahududu getirebilir

Robert Downey Jr, sert eleştiriler alan Dr Dolittle filmindeki rolüyle, bu yıl Razzie en kötü oyunculuk ödüllerine bir çok dalda aday gösterildi.

Altın Ahududular diye de bilinen ödül töreninde yılın en kötü filmleri ve performansları seçiliyor.

Robert Downey Jr, en kötü erkek oyuncu dalının yanısına "hiç inandırıcı olmayan Galler aksanı"yla "en kötü beyaz perde karakteri" ödüllerine aday.

İngiliz sinema eleştirmeni Mark Kermode, Dr Dolittle yeniden yapımının "şok edici düzeyde zayıf" olduğunu yazdı.

Irish Times gazetesi filmin, yapımına katılan herkes açısından "kariyerlerinin en düşük seviyesi" olduğunu ilan etti.

Guardian ise "Downey her ağzını açıp anlaşılmaz bir şeyler daha söylediğinde film biraz daha ölüyor" diyor.

En kötü kadın oyuncu ödülüne aday gösterilenler arasında ise bu yıl Oscar sahibi oyuncu Anne Hathaway var.

Bu ödüle, hem Netflix'de gösterime giren gazeteci Elena McMahon'un anlatıldığı "The Last Thing He Wanted" hem de Roald Dahl'ın "Cadılar" kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmdeki "Büyük Yüce Cadı" rolüyle aday gösteriliyor.

Cadılar filmi engelli hakları grupları tarafından, kötücül karakterlerin, el ve ayaklarında belirgin deformasyonlar olan kişiler olarak resmedilmesi nedeniyle sert şekilde eleştirilmişti.

En çok dalda Ahududu

En çok dalda Razzie ödülüne aday gösterilenlerden biri Polonya yapımı erotik macera filmi 365 gün.

Tartışmalı filmin Netflix'den çıkarılması için kampanya bile yürütülmüştü.

Geçen yıl, geçmişte kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını açıklayan şarkıcı Duffy, Netflix'e yolladığı açık mektupta filmin "zalim seks ticareti gerçeğini güzellediğini" söylemişti.

Bu arada yıllar içerisinde bir çok kez Razzie ödüllerine layık bulunmuş olan Adam Sandler, bu yıl da Hubie Halloween filmindeki rolüyle, en kötü erkek oyuncu dalında iddialı adaylardan biri.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın yönetiminde yer almış siyasetçiler de bazı dallarda aday. Bunlar arasında Borat Subsequent Moviefilm'de gizli kamerayla çekilen tartışmalı görüntüleri yer alan, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de var.

Amerikalı şarkıcı ve besteci Sia'nın ilk filmi "Müzik" de dört dalda aday. Sia filmde otizmli insanların resmediliş biçiminden dolayı kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Hollywood Reporter dergisi filmi "insanın, utançtan -sırt ya da omuz sorunu olanların seyretmemesi konusunda uyarı konmasını gerektirecek kadar- kasılmasına sebep olan bir duygusallık suçu" diye tanımladı.

Sürpriz aday

Ama aday listesinde bazı süpriz isimler de var.

Bunlardan biri Hilbilly Elegy filmindeki rolüyle, en kötü yardımcı kadın oyuncu dalında ödüle aday gösterilen Glenn Close.

Film, eleştirmenler tarafından yerden yere vurulduysa da izleyicilerin beğenisini topladı ve Hollywood'un tecrübeli oyuncusu bu rolüyle Pazartesi günü en iyi yardımcı oyuncu dalında Oscar'a aday bile gösterilebilir.

Eğer bunu başarırsa, James Coco ve Amy Irving'den sonra, tarihte aynı rol ile hem Oscar hem de Altın Ahududu'ya aday olmayı başaran üçüncü kişi olacak.

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