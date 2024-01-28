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Altın fiyatları 28 Ocak Pazar yani haftanın son gününe değer kaybıyla başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...