Altın alacaklar dikkat! 13 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları
23 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 23 Ağustos Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...
Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren gram altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 13 Eylül Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Eylül Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.656,45
1.656,70
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.911,73
1.911,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.651,18
2.709,61
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.601,25
10.801,66
YARIM ALTIN FİYATI
5.284,06
5.417,40
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.601,25
10.801,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.544,66
1.632,62