Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları son dakika: 13 Eylül Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları son dakika: 13 Eylül Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren gram altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 13 Eylül Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Eylül Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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