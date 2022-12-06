Haftanın ikinci işlem günü olan 6 Aralık Salı günü altın fiyatları yatay yönlü grafik ile devam ediyor. Uzun süredir kritik eşik olan bin TL'nin üzerinde olan altın fiyatları dün ciddi bir yükseliş kaydederken sabah saatlerinden itibaren yatay yönlü seyrediyor. Peki, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları....

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