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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 20 Ocak Cumartesi yani bugün güne yükseliş trendinde başladı. Hafta içerisinde uzun süren yükseliş trendinin ardından düşüşe geçen gram ve çeyrek altın fiyatları hafta sonuyla birlikte yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 20.01.2024 - 08:07
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        1

        ALTIN FİYATLARI 20 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 20 Ocak Cumartesi günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 225 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        20 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.969,52

        1.969,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.029,09

        2.029,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.151,23

        3.220,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.604,90

        12.843,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.282,76

        6.441,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.604,90

        12.843,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.636,40

        13.981,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.093,56

        1.476,82

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.872,54

        1.983,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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