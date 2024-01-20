Altın hafta sonu yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu
Altın fiyatları 20 Ocak Cumartesi yani bugün güne yükseliş trendinde başladı. Hafta içerisinde uzun süren yükseliş trendinin ardından düşüşe geçen gram ve çeyrek altın fiyatları hafta sonuyla birlikte yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 20 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 20 Ocak Cumartesi günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 225 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu...
20 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.969,52
1.969,85
ALTIN/ONS FİYATI
2.029,09
2.029,89
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.151,23
3.220,70
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.604,90
12.843,40
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.282,76
6.441,40
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.604,90
12.843,40
ATA ALTIN FİYATI
13.636,40
13.981,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,56
1.476,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.872,54
1.983,43