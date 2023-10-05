ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Düşüş sürüyor! Son dakika: 5 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Düşüş sürüyor! Son dakika: 5 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 5 Ekim Perşembe yani bugün hafta başında yakaladığı aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 600 lira çeyrek altın ise 2 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 5 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...