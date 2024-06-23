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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın alacaklar dikkat: DÜŞÜYOR! 23 Haziran 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika: 23 Haziran güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor. 23 Haziran Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 322 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 450 TL'den alıcı buluyor. İşte, 23 Haziran 2024 hafta sonu Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatında son dakika gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 08:19
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın hafta sonu düşüyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 24 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.450,05

        Satış: 2.450,67

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.321,38

        Satış: 2.322,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.920,08

        Satış: 4.006,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.680,31

        Satış: 15.978,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.815,66

        Satış: 8.013,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.680,31

        Satış: 15.978,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.432,03

        Satış: 16.851,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.333,20

        Satış: 1.753,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.261,94

        Satış: 2.388,38

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