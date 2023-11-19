Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.853,36 %0,93
        DOLAR 28,7044 %0,15
        EURO 31,3398 %0,71
        ALTIN 1.826,46 %0,04
        FAİZ 40,60 %-0,61
        GÜMÜŞ GRAM 21,90 %0,03
        BITCOIN 36.619,00 %0,14
        GBP/TRY 35,7826 %0,58
        EUR/USD 1,0908 %0,57
        BRENT 80,61 %4,12
        ÇEYREK ALTIN 2.986,26 %0,04
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Fiyatlar zirvede! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü alış - satış tablosu... - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu da zirvede! Çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü verileri

        Altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü zirvedeki yerini koruyor. Haftanın son iş gününü yukarı yönlü seyirde kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 19 Kasım 2023 gram ve çeyrek altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 08:51 Güncelleme: 19.11.2023 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları bugün en kadar, kaç TL? Haftayı yukarı yönlü seyirde kapatan çeyrek ve gram atlın fiyatları 19 Kasım Pazar günü yani hafta sonu da yukarı yönlü seyrini muhafaza ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1830 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 19 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.832,29

        1.832,58

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.986,34

        1.986,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.931,66

        2.996,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.726,64

        11.948,44

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.845,00

        5.992,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.726,64

        11.948,44

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.264,22

        12.575,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.035,13

        1.231,22

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.696,32

        1.796,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!